VIDEO-FOTO/ SOLD OUT AL PORTO DI GIULIANOVA PER ANGELO DURO: STASERA C'E' MASSIMO RANIERI, DOMANI EDOARDO BENNATO

Porto gremito e sold out ieri sera per lo spettacolo di Angelo Duro, che ha inaugurato il mese di agosto dei grandi eventi giuliesi. Il comico siciliano, con il suo stile irriverente e tagliente, ha conquistato il pubblico, regalando una serata di risate e riflessioni pungenti. Il calendario, promosso dal Comune di Giulianova e dall’assessore agli eventi Marco Di Carlo, prosegue questa sera con il concerto di Massimo Ranieri, attesissimo per il suo repertorio intramontabile e l’inconfondibile presenza scenica. A chiudere la tre giorni di spettacoli, domani sera, sarà Edoardo Bennato con il repertorio di musica.