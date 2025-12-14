VIDEO-FOTO/ SERGIO CAMMARIERE HA INAUGURATO IL NATALE 2025 DELLA RICCITELLI A TERAMO

Si è svolto oggi pomeriggio, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, il concerto di Sergio Cammariere che ha inaugurato il cartellone del Natale 2025 della Riccitelli, nell’ambito del “Natale Teramano” in collaborazione con il Comune di Teramo davanti ad una appoassionata platea di 350 persone. L’artista calabrese ha proposto un intenso piano solo, arricchito dalla partecipazione della violoncellista Giovanna Famulari, offrendo al pubblico uno spettacolo intimo e raffinato a coronamento dei suoi trent’anni di carriera. Un dialogo essenziale tra pianoforte e voce, capace di restituire l’essenza più autentica delle sue composizioni. Un viaggio musicale che ha attraversato jazz, blues, forma canzone e minimalismo, creando un ponte tra musica, cinema, teatro e letteratura e regalando alla platea teramana un’apertura di rassegna di grande qualità artistica ed emotiva.