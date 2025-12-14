ESIBIZIONE DELLA BANDA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO A SANT’OMERO

Presso la Sala Polifunzionale di Sant’Omero, si è esibita la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un concerto musicale di grande rilievo, che ha ufficialmente aperto le celebrazioni natalizie del Comune. L’iniziativa ha offerto al numeroso pubblico presente un momento di musica di straordinaria qualità, capace di coniugare emozione, tradizione e spirito delle festività. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Sant’Omero in sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, ha riscosso un notevole successo di pubblico. La Sala Polifunzionale, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto la prestigiosa formazione bandistica con calorosi e prolungati applausi, a testimonianza dell’apprezzamento dei cittadini per una proposta culturale di alto livello. Il concerto ha rappresentato un’occasione speciale per vivere l’atmosfera natalizia attraverso la musica di una delle formazioni bandistiche più apprezzate del Paese, capace di coinvolgere e emozionare grazie a un repertorio ricco e curato. Il sindaco Andrea Luzii e il comandante Del Gallo hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari. Nel corso dei loro interventi hanno rivolto gli auguri di buone feste a tutti i presenti, esprimendo inoltre un sentito plauso al maestro Di Martile e a tutti i componenti della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’elevato livello artistico e la professionalità dimostrata.