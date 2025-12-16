REMIND – WINTER EDITION: A TERAMO TRE SERATE DI MUSICA, ARTE E SOLIDARIETÀ ALLA CASA RUGGIERI

Teramo si prepara ad accogliere la terza edizione di “REMIND – Winter Edition”, la rassegna ideata dall’Associazione Culturale Federica e Serena che unisce musica d’autore, convivialità e impegno sociale. Il ciclo di eventi si articolerà in tre serate, in programma tra dicembre 2025 e febbraio 2026, nella suggestiva cornice della Casa Ruggieri – Il Mulino delle Storie, in via del Vecchio Mattatoio 5.vIl progetto si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione invernale, offrendo al pubblico l’occasione di vivere concerti esclusivi in un’atmosfera intima e raccolta, a stretto contatto con alcuni tra i nomi più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Ogni serata sarà arricchita da un aperitivo con prodotti tipici locali, curato dal Caffè San Marco di Teramo in collaborazione con Fisar, Cantina Strappelli e i birrifici artigianali Bibibir e Opperbacco. La rassegna prenderà il via domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19.00 con Gattotoro, progetto solista di Gabriele Tura, già voce della band Le Endrigo. Dopo l’esordio discografico pubblicato da Woodworm/Universal e le aperture ai Fast Animals and Slow Kids, Gattotoro presenterà il suo primo album, “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”, un lavoro ironico e irriverente che racconta l’amore nelle sue infinite sfumature. Il secondo appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio 2026, sempre alle 19.00, con Lavinia Mancusi, cantante, cantautrice, interprete e polistrumentista romana attiva tra world music e teatro. Nel suo ultimo lavoro, “A cruda voz” (Liburia Records, 2024), l’artista esplora il tema della “voce cruda”, intesa come primo grido della nascita e simbolo del legame profondo tra individuo e comunità. Sul palco con lei Mauro Menegazzi alla fisarmonica, anche produttore artistico del progetto, che ne arricchisce il suono con un’elettronica elegante e suggestiva, dal forte impatto emotivo e cinematografico. La chiusura della rassegna è prevista per domenica 15 febbraio 2026 alle ore 19.00 con Gnut, cantautore, chitarrista e compositore napoletano. La sua musica, sospesa tra folk, canzone d’autore e tradizione partenopea, lo ha consacrato come una delle voci più sensibili e raffinate del panorama cantautorale italiano. Oltre all’aspetto culturale, REMIND – Winter Edition rinnova il suo impegno sociale. La quota di partecipazione di 25 euro contribuirà infatti a sostenere l’Associazione “Dalla mia parte” di Roseto degli Abruzzi, attiva nel campo della disabilità motoria, sensoriale e intellettivo-relazionale, per la realizzazione di un centro estivo dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie.

«REMIND – Winter Edition è per noi una grande occasione per mantenere viva la memoria di Federica e Serena e, allo stesso tempo, fare qualcosa di concreto per la nostra comunità», ha spiegato Elena Di Tommaso, presidente dell’Associazione Federica e Serena. «Quest’anno abbiamo scelto di supportare una realtà del territorio che lavora ogni giorno per garantire il diritto al divertimento, alla socialità e al gioco, alleggerendo il peso della malattia. Siamo convinti che la cultura possa essere un potente strumento di cambiamento».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 351 3860068.

Info e contatti

Associazione Culturale Federica e Serena

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Social

REMIND FESTIVAL

Instagram e Facebook: @remindfestival.teramo

ASSOCIAZIONE FEDERICA E SERENA

Instagram: @federicaeserena

Facebook: @AssocFedericaSerena