VIDEO-FOTO/ LA MAGIA DEL GOSPEL ACCENDE LARGO MELATINO: UN POMERIGGIO DI MUSICA E CONDIVISIONE

Un pomeriggio d’inverno che si è trasformato in una festa di musica, voci, partecipazione e tanti applausi. Largo Melatino, avvolto dalle luci e dagli addobbi natalizi curati dal Comune di Teramo, ha fatto da cornice a un concerto che ha saputo scaldare cuori e atmosfera, nonostante il freddo e la nebbia. Protagonisti i Joyful Gospel Ensemble, capaci di richiamare quasi 500 persone e di catturare l’attenzione anche dei tanti passanti, incuriositi e affascinati da uno scorcio cittadino finalmente riscoperto. Tra il via vai della gente, la musica ha creato un punto di incontro, un momento condiviso che ha unito pubblico e città. L’inizio, posticipato di circa mezz’ora per la concomitanza con la messa nella chiesa di Sant’Antonio, non ha spento l’attesa. Al contrario, ha reso l’ascolto ancora più intenso: quando le prime note hanno riempito la piazza, il pubblico ha risposto con applausi calorosi, resistendo all’umidità e al freddo di un pomeriggio nebbioso. Presenti all’evento l’assessore Antonio Filipponi, il sindaco e l’organizzatore Eder, con il suo progetto Let’s Get Lost – storie di uomini e di jazz, inserito nel cartellone Winter 2025/26.

Un concerto riuscito, partecipato, sentito. Un’esperienza che ha dimostrato come la musica possa dare nuova vita ai luoghi e che, senza dubbio, merita di essere ripetuta.