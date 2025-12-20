OGGI ALL'ARGHIRÒ UNA GIORNATA DI MUSICA SOFT CLUBBING



Una giornata dedicata alla musica elettronica e alle sue contaminazioni più morbide e avvolgenti. Oggi, venerdì 20 dicembre Teramo ospita Arghirò Music, evento pensato per chi ama il soft clubbing e le esperienze sonore che accompagnano il pubblico lungo l’intero arco della giornata. L’appuntamento prende il via alle 12, con Aquatic Thing, progetto che vedrà protagonisti Gambacorta e Baiocchi, in un set pensato per un ascolto rilassato ma ricercato, capace di fondere suggestioni elettroniche e atmosfere liquide. La musica accompagnerà il pomeriggio in modo graduale, lasciando spazio all’ascolto e alla condivisione. In serata, dalle 18, il testimone passerà alla console con il DJ set di Naomi, che guiderà il pubblico verso sonorità più dinamiche, mantenendo però lo spirito soft e inclusivo dell’evento. Arghirò Music, viale Francesco Crispi 165, un’esperienza musicale diversa dal classico format notturno: un’occasione per vivere la club culture in modo trasversale, accessibile e attento alla qualità dell’ascolto.