STASERA AD ATRI IL CONCERTO - EVENTO DELL'ADSU CON LA IX DI BEETHOVEN



Sarà la Cattedrale di Atri a ospitare OGGI, domenica 21 dicembre alle ore 21, l’esecuzione della IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven op. 125 “Corale”, uno dei vertici assoluti della storia della musica. L’appuntamento segna l’ultimo episodio del ciclo dedicato all’integrale delle Sinfonie di Beethoven, un percorso artistico di grande valore che si conclude con una delle pagine più celebri e significative del repertorio sinfonico. L’evento rientra nel “Gran Finale” del 32° Festival Diﬀuso di Musica e Teatro, promosso dall’ADSU Teramo, un progetto culturale capace di valorizzare le aree interne e raﬀorzare il ruolo di Teramo come provincia universitaria. Il Festival si inserisce nell’ambito di ADSU PRO TER, l’innovativo programma finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. Il progetto ha attivato un piano multidimensionale rivolto agli studenti universitari e alle comunità locali, coinvolgendo oltre 64mila residenti in 18 comuni della provincia teramana. Protagonista della serata l’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva”, diretta da Nataliya Gonchak, aﬃancata da un’imponente compagine corale composta dalla Corale Novantanove di L’Aquila, dal Coro delle 9 di Pescara e dal Coro San Carlo di Pesaro, sotto la guida dei maestri Ettore Maria Del Romano e Salvatore Francavilla. A interpretare le parti solistiche saranno Claudia Nicole Calabrese (soprano), Valentina Coletti (contralto), Fiorenzo Tornincasa (tenore) ed Emilio Marcucci (basso), per una produzione di eccezionale impegno artistico che coinvolge orchestra, quattro solisti e tre cori. Con l’introduzione del celebre “Inno alla Gioia” su testo di Friedrich Schiller, la Nona di Beethoven si conferma un messaggio universale di libertà, fratellanza e inclusione, oggi più che mai attuale. Un canto che supera confini culturali e sociali, aﬃdato a una delle architetture musicali più potenti mai concepite. L’ADSU Teramo esprime infine un sentito ringraziamento al vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, per la concessione della Cattedrale di Atri, che rende possibile la realizzazione di un evento di alto valore artistico e simbolico, in un luogo di straordinaria rilevanza storica e spirituale.