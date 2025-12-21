GOSPEL E SPIRITO NATALIZIO: THE TRIUMPHANT VOICES INCANTANO IL PUBBLICO AL TEATRO BRAGA

Si è svolto oggi pomeriggio, nonostante il maltempo, il concerto The Triumphant Voices of Gospel, appuntamento inserito nel cartellone del Natale della Riccitelli. A causa della pioggia, l’evento inizialmente previsto al San Matteo Garden è stato trasferito al Teatro del Conservatorio Braga, dove il pubblico ha potuto assistere a un’esibizione intensa e partecipata, nel segno dell’autentico spirito natalizio.

Il concerto, uno dei tanti eventi del ricco programma del Natale Teramano, ha offerto un viaggio coinvolgente nella tradizione del gospel, tra potenza vocale, spiritualità e grande impatto emotivo. Al termine dell’esibizione si è svolto anche un momento conviviale con aperitivo e brindisi, molto apprezzato dai presenti tra i quali il Sindaco ed il vice Sindaco Di Padova e il Rettore Corsi.

Il coro nasce come evoluzione delle Voices of Victory, guidate da Nicole “Nikkie” Taylor, e rappresenta una sintesi di talenti straordinari, carisma e forza espressiva. Le Triumphant Voices of Gospel sono il risultato delle esperienze artistiche dei singoli componenti che, insieme, danno vita a un gruppo compatto e di grande energia scenica. Nel corso della loro carriera hanno collaborato e si sono esibiti con artisti di fama internazionale come Kurt Carr, Fred Hammond, Fantasia, Baby Face, Life Jennings, Byron “TalkBox” Chambers (aprendo in esclusiva per Charlie Wilson), Bell Biv Devoe, Musiq Soulchild e Avant.

Alla guida del gruppo c’è Lolita Rowe, cantante e performer di grande talento, che ha calcato numerosi palcoscenici in produzioni teatrali e concerti, anche accanto a celebri comici americani come Steve Harvey e Nephew Tommy. Lolita Rowe si è esibita inoltre a livello internazionale con The Angelic Voices of Praise in Croazia, Serbia e Slovenia, oltre che in tutta Italia con The Voices of Victory. Ogni componente del coro vanta un curriculum artistico di altissimo livello, unito però da un forte denominatore comune: l’amore per Dio e il desiderio di diffondere la Buona Novella attraverso la musica.

«Quattro concerti, diversi, intensi, coinvolgenti, per momenti belli. Questo vuol essere il Natale della Riccitelli – ha ricordato la presidente Alessandra Striglioni ne’ Tori della Società della Musica e del Teatro Riccitelli –. Abbiamo tutti bisogno di luoghi della mente e dell’anima dove trovare ristoro e conforto dalla frenesia e dagli affanni di giorni difficili. La Riccitelli lo traduce in musica e il Gospel rappresenta forse l’essenza più profonda del Natale, che ci auguriamo sia sereno quanto più possibile per tanti».