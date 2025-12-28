CAPODANNO IN ABRUZZO, ATTESO IL PIENONE TRA MONTAGNA ED EVENTI IN PIAZZA

Dopo un Natale senza grandi numeri, l’Abruzzo guarda con fiducia a Capodanno, con attese di pienone soprattutto nelle località montane, nonostante la carenza di neve e il numero limitato di impianti sciistici aperti. Nelle città il richiamo principale sono gli eventi in piazza: a Pescara concerti gratuiti con Gianna Nannini la sera del 31 dicembre e Irama il primo gennaio, mentre nei borghi e in montagna prevalgono natura, prodotti tipici ed escursioni.

Il comprensorio dell’Alto Sangro si conferma il principale polo del turismo invernale regionale grazie alla riapertura degli impianti con innevamento artificiale e al collegamento tra Pizzalto e Aremogna. Buone notizie arrivano anche dall’Aquila, dove strutture ricettive e B&B sono vicini al tutto esaurito, mentre sul Gran Sasso domina ancora il turismo “mordi e fuggi”, con affluenza concentrata tra il 31 dicembre e il primo gennaio.

Secondo Confcommercio, le prenotazioni restano sempre più last minute ma il tasso di occupazione ha già superato il 60%. Il commercio natalizio ha dato segnali positivi, mentre per il turismo invernale operatori e associazioni confidano in un miglioramento legato alle future nevicate. Oltre a Pescara, eventi di Capodanno sono previsti anche a Teramo, Chieti e in diversi centri minori della regione.