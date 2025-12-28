VIDEO-FOTO/ PRESEPE VIVENTE DEGLI ALPINI, TERAMO RINNOVA LA TRADIZIONE TRA ISTITUZIONI E COMUNITÀ

Si è svolto oggi a Teramo il primo dei due appuntamenti con la tradizione dei presepi viventi che, tra fine dicembre e inizio gennaio, animeranno il capoluogo e la frazione di Miano, coinvolgendo istituzioni, associazioni e numerosi figuranti del territorio. L’iniziativa di oggi, promossa dagli Alpini, ha preso il via nel pomeriggio lungo viale Bovio. Il presepe vivente si è sviluppato su un percorso di circa 440 metri, dalla zona della fioraia fino alla Baita degli Alpini, trasformando il viale in una suggestiva rappresentazione della Natività. Dalle 17 alle 22 circa settanta figuranti hanno dato vita alle diverse scene, con una forte presenza degli Alpini, veri protagonisti dell’evento. San Giuseppe è stato interpretato dal sindaco Gianguido D'Alberto, mentre il ruolo di Maria è stato affidato a Maya, una giovane residente a Miano, a sottolineare il legame tra la città e le sue frazioni. Volti istituzionali anche per i Re Magi: uno di essi è stato impersonato dal presidente della Provincia Camillo D'Angelo, insieme a Marco Di Nicola e Flavio Bartolini. La vicesindaca Stefania Di Padova ha invece vestito i panni di Erodiade, moglie di Erode. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono stati gli zampognari provenienti da Penne, nel Pescarese, che hanno accompagnato il corteo con le tradizionali melodie natalizie.