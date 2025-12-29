QUASI 4 MILA BIGLIETTI VENDUTI: TERAMO E' PRONTA PER IL CONCERTO DI SFERA EBBASTA

Sono quasi 4 mila i biglietti venduti alle ore 14 di oggi per lo show case di Sfera Ebbasta, atteso per questa sera in Piazza Martiri della Libertà. Teramo si prepara così ad accogliere l’artista e il suo pubblico per uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate tra le polemiche di queste ultime settimane. L’accesso all’area concerto è previsto da due ingressi, in Corso San Giorgio e in Piazza Orsini. L’apertura delle porte è fissata alle 19:30, mentre per persone con disabilità e stampa è stato predisposto un accesso riservato in via Delfico. La serata si aprirà alle ore 20:00 con il DJ set di Gaia B from CVLTO Roma, seguito alle 21:00 da DELIUAN. L’ingresso sul palco di Sfera Ebbasta è previsto per le 21:45. Restano disponibili gli ultimi biglietti sulla piattaforma di vendita online.