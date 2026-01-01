VIDEO-FOTO/CAPODANNO ROCK A PESCARA, GIANNA NANNINI ESALTA L’ABRUZZO E BRINDA SUL PALCO

“Pescara è l’unico posto, insieme ad Avezzano, che ha creato il rock in Italia”. Con questa dichiarazione Gianna Nannini ha conquistato il pubblico abruzzese, salutando la folla accorsa all’area di risulta per il concerto di Capodanno. Il live, a ingresso gratuito, ha trasformato il centro cittadino in una grande festa collettiva. La rocker senese ha ripercorso alcuni dei brani più amati del suo repertorio, tra cui “Scandalo” e “I maschi”, eseguiti davanti a migliaia di spettatori. Allo scoccare della mezzanotte, l’artista ha brindato direttamente sul palco insieme al sindaco Carlo Masci e agli assessori Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, dando ufficialmente il benvenuto al nuovo anno tra applausi, musica e cori del pubblico. A Pescara l'area di risulta è stata invasa da migliaia di persone per il concerto di Gianna Nannini.

La cantautrice ha accompagnato il pubblico fino al brindisi di mezzanotte con il sindaco Carlo Masci sul palco. E nel pomeriggio il concerto di Irama a partire dalle 17.