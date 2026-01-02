VIDEO-FOTO/ IRAMA CONQUISTA PESCARA: 35 MILA FAN ALL’AREA DI RISULTA, LA MUSICA RIEMPIE IL CUORE DELLA CITTÀ

Un’onda umana di entusiasmo, cori e luci ha invaso l’Area di Risulta per il concerto di Irama, che ha richiamato circa 35 mila spettatori trasformando il centro di Pescara in un grande palcoscenico a cielo aperto. Numeri importanti, da grande evento nazionale, che confermano il forte richiamo del cantautore e la capacità della città di accogliere appuntamenti di primo piano nel panorama musicale italiano. Irama arriva dopo Gianna Nannini che ha portato in piazza, l'ultimo dell'anno 25 mila persone. Numeri che fanno della città un palcoscenico ambito non solo da tutto l'Abruzzo. E i numeri contano sempre. Fin dalle prime ore del pomeriggio, migliaia di fan hanno iniziato a riversarsi nell’area, provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche da regioni limitrofe. Lunghe file agli ingressi, strade animate, attività commerciali prese d’assalto: il concerto ha avuto un impatto evidente sull’intero tessuto urbano, riportando vitalità e movimento nel Area di Risulta, ormai sempre più centrale nella programmazione dei grandi eventi cittadini. Sul palco Irama ha proposto uno show intenso e coinvolgente, alternando i brani più amati dal pubblico ai successi più recenti. Da “Ovunque sarai” a “Mediterranea”, passando per “La genesi del tuo colore”, ogni canzone è stata accolta da un coro compatto che ha accompagnato l’artista dall’inizio alla fine. Un rapporto diretto, quasi confidenziale, quello tra il cantante e il suo pubblico, fatto di dialoghi, ringraziamenti e momenti di forte emozione.

«Pescara, siete incredibili», ha ripetuto più volte dal palco, visibilmente colpito dalla risposta della folla. E la città ha risposto stringendosi attorno all’evento: il concerto non ha solo riempito uno spazio fisico, ma ha acceso il cuore di Pescara, offrendo un’immagine positiva e dinamica del capoluogo adriatico.

Imponente anche il dispositivo organizzativo e di sicurezza, che ha retto senza particolari criticità l’afflusso di decine di migliaia di persone. Forze dell’ordine, volontari e steward hanno presidiato l’area per tutta la durata dell’evento, consentendo uno svolgimento regolare della serata. Il concerto di Irama si inserisce in un calendario che punta sempre più su grandi nomi e grandi numeri, confermando Pescara come una delle piazze più attrattive per la musica dal vivo. Una notte da ricordare, che resterà impressa nella memoria dei fan e nella storia recente della città.