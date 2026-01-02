VIDEO-FOTO/ GRAZIA DI MICHELE, UNA CARRIERA TRA CANZONE D’AUTORE E IMPEGNO ARTISTICO: A TERAMO IL CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Cantautrice, interprete e scrittrice, Grazia Di Michele vanta una carriera lunga oltre quarant’anni, segnata da una costante ricerca musicale e da un forte impegno culturale e sociale. Attiva dalla fine degli anni Settanta, ha attraversato la canzone d’autore italiana collaborando con artisti di primo piano e partecipando più volte al Festival di Sanremo, distinguendosi per sensibilità interpretativa e attenzione ai temi civili. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi album, spaziando dal pop d’autore al jazz, fino a progetti sperimentali e letterari. Accanto all’attività discografica ha sviluppato un intenso percorso teatrale, didattico e di direzione artistica, ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Mia Martini, il Premio Maria Carta e il Premio Nuovo Imaie. La sua produzione più recente conferma l’attenzione ai temi ambientali e sociali, come dimostra il successo del brano “Madre Terra”, diventato uno dei più ascoltati della sua carriera sulle piattaforme digitali, e i progetti condivisi con altri interpreti della canzone italiana. Questo percorso artistico fa da cornice al Concerto per il Nuovo Anno – IV edizione “Viaggio nella melodia”, in programma a Teramo, che vede Grazia Di Michele protagonista insieme a Mariella Nava. Sul palco, accompagnate da un ensemble di musicisti guidati dal pianista e arrangiatore Paolo Di Sabatino e dal sassofonista Javier Girotto, offriranno un viaggio musicale tra canzone d’autore e sonorità raffinate. La serata, ospitata nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, si inserisce nella tradizione culturale cittadina come uno degli appuntamenti di punta dell’inizio del nuovo anno.