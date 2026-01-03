VIDEO-FOTO/ LUCIO CORSI RIEMPIE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E RILANCIA IL NATALE TERAMANO

Dopo le polemiche e la risposta tiepida del pubblico registrata nei giorni scorsi, il Natale Teramano ritrova slancio e partecipazione. Stavolta la piazza si è riempita davvero, cancellando il ricordo dell’esibizione poco convincente di Sfera Ebbasta, il cui concerto era a pagamento e della serata dedicata ai Ritmo Novanta, che avevano lasciato Teramo con un centro storico semivuoto. A riportare entusiasmo è stato Lucio Corsi, salito sul palco questa sera per un concerto gratuito in Piazza Martiri della Libertà. L’evento, inserito nel cartellone natalizio cittadino, ha richiamato almeno cinquemila persone, restituendo alla manifestazione il clima delle grandi occasioni. Per il cantautore toscano si tratta di un ritorno significativo: era già stato a Teramo il 29 agosto 2025 per un evento dedicato a Ivan Graziani, in occasione del compleanno dell’artista teramano. Un legame che il pubblico continua a riconoscere e celebrare, trasformando ogni sua esibizione in un appuntamento molto atteso. La serata ha avuto anche un importante risvolto solidale. Il fumettista Carmine Di Giandomenico ha firmato i vinili di Ivan Graziani, venduti per beneficenza. Il ricavato sarà destinato alla Mensa Mutua Paucis, grazie a un’iniziativa promossa dall’Associazione Plug. Musica, memoria e solidarietà: una combinazione che, almeno per una sera, ha riportato Teramo al centro della scena.

VIDEO DI ALESSANDRO NERI