JOVANOTTI TORNA IN ABRUZZO: SARÀ LA GRANDE FESTA DELL’ESTATE 2026



Il grande ritorno di Lorenzo Jovanotti Cherubini accende l’estate 2026 in Abruzzo. Il 12 agosto l’artista tornerà a esibirsi a Montesilvano, riportando sul litorale adriatico l’energia e lo spirito del Jova Beach, a distanza di anni dall’edizione 2019 che aveva trasformato la spiaggia libera cittadina in un evento simbolo, tanto da lasciarle ancora oggi il suo nome. L’appuntamento è fissato in via Inghilterra, nella “Music Arena” che verrà allestita per l’occasione alle spalle del Teatro del Mare. Non un semplice concerto, ma una vera e propria festa collettiva: musica dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata, con dj, band locali, ospiti internazionali, aree food, giochi e intrattenimento diffuso, nel format ormai inconfondibile firmato Jovanotti. I biglietti sono già disponibili e l’attesa è altissima, con la prospettiva di un afflusso di pubblico da tutta la regione e oltre. Attorno a questo evento di punta prende forma una stagione estiva che punta a fare di Montesilvano la capitale abruzzese della musica e dello spettacolo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, punta anche su Negramaro e Alfa.