IL TERAMANO RAFFAELE DE BENEDICTIS VINCE “TALI E QUALI” E VA IN FINALE

È un talento abruzzese a imporsi nella terza puntata di Tali e Quali, in onda su Rai 1. Raffaele De Benedictis, cantante e leader dei LigAlive – tribute band dedicata a Luciano Ligabue, ha conquistato la vittoria di puntata guadagnando così l’accesso diretto alla finale prevista per venerdì prossimo.

Determinante la sua performance sulle note di Questa è la mia vita, brano che ha messo in luce una notevole affinità vocale e interpretativa con l’originale. Un’esibizione che ha convinto senza riserve la giuria, formata da Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti, che ha premiato la precisione scenica e la credibilità dell’interpretazione.

Il successo televisivo rappresenta un ulteriore traguardo anche per i LigAlive, protagonisti negli ultimi mesi di esperienze di rilievo nel panorama musicale, tra cui l’apertura di un importante concerto dello stesso Ligabue alla Reggia di Caserta. Un percorso che ora trova nuova visibilità grazie alla ribalta nazionale.

Visibilmente emozionato, De Benedictis ha affidato alle parole il significato di questo momento: la musica, ha raccontato, è stata spesso un sostegno nei passaggi più complessi del suo cammino personale, e arrivare fin qui rappresenta un’occasione difficile da raccontare a voce.