VIDEO/ FLAVIA PRESENTA “DERMA”, TERZO SINGOLO TRA CLASSICA E URBAN

Flavia La Pasta, in arte Flavia, pubblica il suo terzo brano inedito “Derma”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube. Dopo i riscontri positivi ottenuti con “Nati Sbagliati” e “Lyrica”, l’artista prosegue il suo percorso musicale con una proposta che fonde mondi sonori differenti. “Derma” rappresenta l’incontro tra la formazione classica di Flavia e le sonorità urban contemporanee. Il ritornello prende ispirazione da una celebre aria della Tosca di Puccini, rielaborata in chiave moderna, mentre le strofe si muovono su ritmi serrati e metriche incisive tipiche del linguaggio urban. Fondamentale, nella produzione dei brani, il contributo del manager Fabrizio Frigeni. «È un ponte tra due mondi lontani: la tradizione lirica che si trasforma in energia moderna. Derma è la mia confessione e il mio manifesto», spiega Flavia. Nata a Teramo e residente a Martinsicuro, Flavia ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte e del canto, laureandosi in Canto e Musica da Camera al Conservatorio “Gaetano Braga”. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti di rilievo internazionale ed è voce stabile del Chorus Novus di Teramo. Dal 2025 ha avviato un progetto di musica inedita che unisce pop, influenze folkloristiche e classiche, con l’uso del dialetto napoletano e una vocalità che alterna lirica e pop. Con “Derma”, Flavia conferma una cifra artistica personale e in continua evoluzione.