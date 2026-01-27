BOSSO E MAZZARIELLO CHIUDONO “LET’S GET LOST” CON UN OMAGGIO A PINO DANIELE

Sarà affidato a Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello il concerto di chiusura di Let’s Get Lost – Storie di uomini e di jazz, rassegna Winter 2025/2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo. Il duo porterà in scena Il cielo è pieno di stelle, progetto dedicato alla musica di Pino Daniele, riletta attraverso la sensibilità jazz di due tra i più apprezzati musicisti del panorama nazionale.

Il concerto, a ingresso libero, è riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Teramo e agli studenti dell’Università di Teramo. La capienza dell’Aula Magna, pari a 556 posti, risulta già completamente esaurita, grazie all’adesione di numerose classi e alla forte partecipazione degli universitari.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’associazione organizzatrice con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni a proposte culturali di alto livello e di respiro internazionale. Un cammino iniziato lo scorso anno con il concerto della cantante blues J.J. Thames, anch’esso dedicato al pubblico studentesco.

Un’occasione significativa per coniugare formazione, musica di qualità e memoria di uno degli artisti più amati della scena italiana.