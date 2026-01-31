MELOZZI TORNA A SANREMO: "ECCO CHI DIRIGERO'»

Decima partecipazione al Festival di Sanremo per il maestro e compositore teramano Enrico Melozzi, che sarà nuovamente sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio per dirigere l’orchestra nella 76esima edizione del Festival di Sanremo. Melozzi dirigerà tre brani in gara: Resta con me delle Bambole di Pezza, Naturale di Leo Gassmann e Nei mei Dm, interpretato da Blind, nome d’arte del rapper perugino Franco Popi Rujan, in gara insieme a El Ma (Elmira Marinova) e al producer Soniko. Il direttore d’orchestra arriva alla decima presenza forte di un percorso iniziato nel 2012, quando diresse Noemi, classificatasi al terzo posto. Da allora ha accompagnato numerosi artisti di primo piano, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari, Mr Rain, Ghali e soprattutto i Måneskin, protagonisti di un progetto che ha avuto risonanza internazionale. Nel corso degli anni l’impianto orchestrale del Festival è rimasto sostanzialmente invariato, mentre tra le principali evoluzioni figura l’introduzione sempre più diffusa dell’autotune. Resta invece il divieto di utilizzo di voci preregistrate, con il supporto di un coro stabile all’interno dell’orchestra. Il percorso di Melozzi lo avvicina progressivamente al record di presenze detenuto dal compianto Peppe Vessicchio, figura che ha rappresentato un punto di riferimento importante anche nella sua formazione artistica. Memorabile, tra l’altro, una direzione a quattro mani sul palco dell’Ariston, episodio rimasto nella storia del Festival. Parallelamente all’esperienza sanremese, Melozzi porta avanti numerosi progetti musicali sul territorio, tra cui la Notte dei Serpenti, confermando un’attività che spazia tra musica colta, pop e contaminazioni contemporanee. Per celebrare il traguardo della decima partecipazione, il maestro sta valutando l’organizzazione di un evento speciale nella sua città, Teramo, coinvolgendo le persone che hanno accompagnato il suo percorso umano e professionale.