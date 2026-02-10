RICCITELLI/ RICCARDO COCCIANTE IN CONCERTO, IN PIAZZA MARTIRI, IL 26 LUGLIO 2026

Dopo lo straordinario successo del tour “IO… RICCARDO COCCIANTE”, culminato lo scorso settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante è pronto a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti nelle location all’aperto più affascinanti d’Italia. Un ritorno attesissimo dal pubblico, che potrà rivivere dal vivo le emozioni di un repertorio senza tempo, capace di attraversare generazioni e di unire musica, poesia e intensità interpretativa. La prima novità riguarda Teramo, che entra ufficialmente nel calendario del tour con una nuova data fissata per il 26 luglio in Piazza Martiri, uno degli spazi più rappresentativi della città.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne: online dalle ore 13.00 di venerdì 13 febbraio e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di mercoledì 18 febbraio. Il viaggio musicale proseguirà poi il 29 agosto 2026 a Riccione, nell’ambito di Riccione Music City, per approdare infine il 12 settembre 2026 a Macerata, nello scenario unico dello Sferisterio, tempio della grande musica dal vivo. Per quanto riguarda l’appuntamento di Teramo, il concerto sarà presentato ufficialmente giovedì prossimo alle ore 9.30, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della Presidente della Riccitelli, del Sindaco di Teramo e dell’Assessore Antonio Filipponi.

Noi di CertaStampa ve lo anticipiamo oggi, in attesa dell’incontro ufficiale di giovedi.