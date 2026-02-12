ALL'ARGHIRÒ UN FINE SETTIMANA DI EMOZIONI E ATMOSFERE SOFT CLUBBING





Un intero weekend tra musica live, brunch e atmosfera “soft clubbing”. Il Caffè Arghirò di Teramo si prepara a due appuntamenti consecutivi pensati per chi vuole vivere il fine settimana senza pause, dall’aperitivo fino al pranzo.

Sabato 14 febbraio si parte dalle 11:00 con “Greed Leaves”, il sabato più trendy del locale di Viale Crispi 165. Un format che accompagna il pubblico dall’aperitivo al pranzo, senza interruzioni, in un mix di buona cucina, drink e musica dal vivo. L’atmosfera promette sonorità coinvolgenti e un ambiente curato nei dettagli, per trasformare il classico sabato in città in un momento di socialità e intrattenimento.

Domenica 15 febbraio spazio invece a “Brunch Call – Soft Clubbing”. Dalle ore 12:00 il locale si trasforma in una console a cielo aperto per un brunch & pranzo accompagnato dal sound di Dj Ferdy e Dj Naomy. Un format che unisce il gusto del brunch domenicale a ritmi selezionati, pensati per creare un sottofondo elegante ma energico, ideale per chi vuole rilassarsi senza rinunciare alla musica.

Due giornate consecutive, due formule diverse ma unite dallo stesso obiettivo: offrire un’esperienza che va oltre il semplice pranzo o aperitivo, trasformando il weekend in un evento da condividere. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0861 22 60 10.