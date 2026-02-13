VIDEO/ FABRIZIO CORONA SABATO 21 ALL’ ARGHIRÓ PER UN ORIGINALISSIMO “TALK LUNCH”

Metti un sabato a pranzo… Fabrizio Corona. Giornata speciale, quella del 21 febbraio, per il locale di viale Crispi rilanciato da Berardo Di Battista, perché ospite di un inedito “talk lunch”, una “chiacchierata pranzata”, sarà proprio l’uomo del momento, il protagonista delle cronache, il “re” dei social, la cintura nera delle polemiche, il campione delle visualizzazioni, la medaglia d’oro dell’attenzione mediatica: Fabrizio Corona. “Non sarà un incontro, né un convegno, né un dibattito, ma un vero e proprio pranzo, nel corso del quale si chiacchiererà con Fabrizio - spiega Berardo Di Battista - noi siamo amici da tantissimi anni e proprio in virtù di quella amicizia viene a Teramo”. Il locale, ovviamente, sarà aperto a tutti quelli che vorranno partecipare all’inedito pranzo, nel corso del quale Corona chiacchiererà anche col giornalista teramano Antonio D’Amore, l’organizzazione è dell’associazione culturale Volée: “Dopo i concerti e gli altri eventi organizzati in questi primi mesi, volevamo passare ad un altro tipo di incontro - spiega Renato Pilogallo, direttore artistico - e abbiamo avuto l’idea di ospitare Fabrizio Corona, perché con lui, in questa fase, sono possibili centinaia di spunti di dialogo, compreso quello del tour teatrale che porterà in giro in tutta Italia”