FOTO/ JOVANOTTI RISCALDA MONTESILVANO: SOPRALLUOGO AL PALA DEAN MARTIN IN ATTESA DEL 12 AGOSTO

Un passaggio veloce, ma carico di entusiasmo: Jovanotti ha fatto tappa a Montesilvano per verificare gli spazi che il 12 agosto ospiteranno il Jova Summer Party 2026. All’arrivo al Pala Dean Martin non sono mancati sorrisi, foto e brevi chiacchiere con un piccolo gruppo di fan, prima di un incontro affollato e informale in cui l’artista ha ripercorso ricordi e suggestioni legate al suo rapporto con l’Abruzzo, dicendosi felice di tornare sulla costa adriatica. Dopo l’esperienza del 2019, il cantautore sceglie di nuovo Montesilvano per una delle tappe del tour estivo: la città si prepara ad accogliere l’evento nella “Music Arena” di via Inghilterra, alle spalle del Teatro del Mare, destinata a diventare per una notte un grande villaggio di musica e socialità. Il Jova Summer Party 2026 si inserisce nel progetto “L’Arca di Loré”, viaggio artistico e sostenibile che vedrà Jovanotti attraversare l’Italia in bicicletta, toccando scenari spesso lontani dai circuiti dei grandi concerti. Ogni appuntamento sarà costruito come una festa diffusa con ospiti internazionali, dj set, spazi tematici, food truck e zone relax. Prodotto da Trident Concerts, il calendario partirà il 7 agosto da Olbia e si concluderà il 12 settembre al Circo Massimo di Roma. Montesilvano sarà la seconda data, seguita da Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli prima del gran finale nella Capitale. Ad accompagnare il tour anche il nuovo album Niuiorcherubini, uscito il 20 novembre 2025 e registrato dal vivo a New York: un lavoro che unisce funk, soul, salsa e cumbia nel segno della spontaneità musicale.