GIGI D’ALESSIO STAR DELL’ESTATE GIULIESE, IN CONCERTO AL PORTO, IL 2 AGOSTO 2026

Sarà Gigi D’Alessio il grande protagonista dell’estate 2026 a Giulianova. Il cantautore napoletano è atteso domenica 2 agosto sulla banchina di riva del porto, appuntamento su cui l’amministrazione comunale punta per il massimo richiamo di pubblico. Una scelta difesa con convinzione dall’assessore alle manifestazioni Marco Di Carlo, che continua a scommettere sull’artista nonostante qualche perplessità emersa nei mesi scorsi: secondo l’assessore, la popolarità televisiva e la lunga carriera di D’Alessio ne fanno uno dei nomi più richiesti del panorama musicale italiano, capace di trasformare il porto in una grande arena sotto le stelle. Il concerto del cantante partenopeo rappresenta il momento più popolare di un cartellone che Giulianova aveva già impreziosito con un colpo di respiro internazionale, quello del chitarrista jazz Pat Metheny.

Accanto ai grandi nomi, però, il programma estivo mantiene una forte attenzione alla varietà delle proposte. Tra gli appuntamenti musicali è previsto anche l’arrivo degli Incognito, storica band britannica dell’acid jazz guidata da Jean-Paul “Bluey” Maunick: la loro data è ancora da definire, ma l’interesse è alto dopo il successo del recente concerto milanese al Blue Note. Con oltre quarant’anni di carriera, quindici album in studio e decine di musicisti alternatisi nel progetto, il gruppo ha costruito un sound che unisce raffinatezza jazz, groove soul e funk danzereccio. Per la stessa cornice del porto è in preparazione anche una serata di comicità: tramontata l’ipotesi Andrea Pucci, l’amministrazione ha individuato in Enrico Brignano il comico su cui puntare, anche in questo caso con data ancora da fissare. Il calendario complessivo comprenderà inoltre numerosi altri eventi musicali e culturali, con l’obiettivo dichiarato di confermare la tradizione di un’estate giuliese ricca e attrattiva. Tra gli artisti in trattativa figura anche Goran Bregovic, celebre per la fusione tra tradizione balcanica, temi zigani e sonorità bandistiche. La sua eventuale presenza al porto dovrà però coordinarsi con “Approdo”, la rassegna di musica, prosa e teatro in piazza Buozzi seguita dall’assessora alla cultura Nausicaa Cameli insieme alla direttrice artistica Loredana Iannucci. Il programma prevede, tra l’altro, la mostra di Mario Lupo (29 marzo-2 giugno) e una produzione del Teatro Potlach ispirata a Le città invisibili di Italo Calvino. In un’estate che promette spettacoli per gusti diversi, dal jazz internazionale al teatro, dalla comicità alla world music, il nome destinato a catalizzare l’attenzione resta comunque quello di Gigi D’Alessio, chiamato a firmare l’evento simbolo della stagione turistica 2026 di Giulianova, sempre di alto livello grazie all'assessore Marco Di Carlo.