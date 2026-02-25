AUTORE ABRUZZESE A SANREMO: FRANCESCO SAVINI FIRMA IL BRANO DI LEO GASSMANN INSIEME A MELOZZI

C’è anche la firma di un autore abruzzese tra i brani in gara al Festival di Sanremo. Francesco Savini, 28 anni, conosciuto artisticamente come Sventura, è tra gli autori e produttori di “Naturale”, la canzone interpretata da Leo Gassmann e scritta insieme a Mattia Davi e Alessandro Casali. Nato all’Aquila e cresciuto a Roseto degli Abruzzi, Savini si è trasferito a Milano per costruire la propria carriera musicale. Nel progetto sanremese ha seguito l’intero percorso creativo: dalla scrittura fino alla produzione e all’arrangiamento del pezzo. Il sodalizio con Gassmann è nato proprio durante la lavorazione del brano, dando vita a una collaborazione che l’autore definisce immediata e naturale. Per Savini si tratta dell’esordio alla kermesse ligure, vissuto tra entusiasmo e sorpresa. L’esperienza, racconta, non si esaurisce nelle esibizioni sul palco dell’Ariston: durante la settimana gli autori lavorano dietro le quinte, organizzando sessioni di scrittura in spazi allestiti ad hoc, tra prove, incontri e momenti di confronto creativo. Un contributo rilevante alla versione orchestrale di “Naturale” è arrivato dal maestro Enrico Melozzi, con cui Savini si è confrontato nella fase di adattamento per il Festival. L’autore sottolinea la fedeltà dell’esecuzione rispetto alla registrazione originale, arricchita da ulteriori rifiniture musicali. Oltre all’impegno legato al brano in gara, la permanenza a Sanremo rappresenta per il produttore abruzzese anche un’occasione professionale: la manifestazione diventa infatti luogo di incontro con colleghi e operatori del settore, aprendo prospettive per collaborazioni future.