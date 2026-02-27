VIDEO-FOTO/ I LAGABRIGANTE TORNANO CON “NUVOLETTA”: UN NUOVO OMAGGIO ALLA CULTURA POPOLARE ABRUZZESE

La band folk-rock teramana LagaBrigante torna a celebrare la propria identità musicale con il nuovo brano “Nuvoletta”, firmato da Carmine D’Alonzo. Un’uscita che rinnova il legame con le radici e con quel patrimonio sonoro che il gruppo porta avanti da anni con coerenza e passione. Nel tempo, la formazione ha costruito un rapporto solido con il pubblico grazie a brani come “Jitte ssà trecce”, “Arvì”, “Salterello Minore” e “Trema la terra”, eseguiti anche in contesti di rilievo quali Casa Sanremo, il Premio Pigro e numerosi festival nazionali dedicati alla musica popolare. Un percorso che ha consolidato la cifra stilistica della band: raccontare storie di paese con linguaggi contemporanei, capaci di raggiungere anche gli ascoltatori meno inclini al genere. Con “Nuvoletta” i LagaBrigante rafforzano il sodalizio artistico con D’Alonzo, nato dalla comune volontà di diffondere e valorizzare la cultura tradizionale abruzzese. Il brano narra la fine silenziosa di un matrimonio: lui è un uomo stanco, ormai fuori tempo; lei è già altrove, lucida e determinata. Vivono sotto lo stesso tetto, ma non si incontrano più. Restano attriti, silenzi e una convivenza giunta al capolinea. A far emergere definitivamente la distanza tra i due è Nuvoletta, un cane trovato per strada. Per l’uomo rappresenta l’estremo tentativo di ricominciare, di trattenere qualcosa che sente sfuggirgli; per la donna è soltanto la conferma di una frattura ormai insanabile. Nel finale, mentre il rapporto si spegne senza clamore, lui resta solo e, un po’ brillo, si ritrova a ballare durante una festa di paese: un momento goffo e lieve, sospeso tra malinconia e un possibile senso di libertà. Il videoclip è stato girato in occasione della Festa UvaVivaUva 2025, organizzata dalla Pro Loco Musiano con il patrocinio del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Protagonisti Soraya Di Emidio e Daniel Di Giovannantonio, nei panni della coppia al centro della storia, insieme alla scuola di danze tradizionali “Anè” guidata da Daniele Colangelo e Valentina Marusco. Ciaramella, chitarra e fisarmonica fanno da cornice alle voci narranti di una band composta da Francesca Di Sante (voce), Lorenzo Marcozzi (voce e basso), Stefano De Dominicis (voce e organetto), Marco Pomanti (fisarmonica), Edolo Ciampichetti (batteria) e Davide Ciafardoni (ciaramella, tamburello e oboe). “Nuvoletta” è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sulle pagine social ufficiali dei LagaBrigante.