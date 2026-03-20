DOMANI ALL'ARGHIRÒ APERITIVO E PRANZO IN MUSICA



Un sabato all’insegna della musica dal vivo e della convivialità: è quello in programma domani alle ore 12:00 all'Arghirò a Teramo, dove andrà in scena un evento capace di unire buona cucina e performance artistiche. Protagonisti della giornata saranno Stefano Asprini e Andrea Scacchioli, due artisti pronti a regalare al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Tra chitarre, voce e atmosfere live, lo spettacolo accompagnerà gli ospiti in un percorso sonoro che spazia tra emozioni e ritmi energici. L’appuntamento non si limita alla musica: il programma prevede infatti un aperitivo a buffet, seguito da un pranzo con specialità di mare e di terra, pensato per soddisfare tutti i gusti. Un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora in compagnia, tra sapori autentici e intrattenimento dal vivo. L’iniziativa si presenta come un momento di aggregazione aperto a chiunque voglia vivere un sabato diverso dal solito, tra socialità, buona tavola e spettacolo.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0861 22 60 10.