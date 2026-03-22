VIDEO / TALENTUOSO BALLERINO TERAMANO BRILLA A BRITAIN'S GOT TALENT



Dal territorio teramano ai riflettori della televisione internazionale. È il percorso di Matteo Di Matteo, ballerino abruzzese che ha recentemente portato la propria esperienza artistica sul palco di Britain’s Got Talent insieme al gruppo Agua Company. Un traguardo importante per il giovane danzatore, frutto di anni di studio e lavoro all’interno di una realtà coreografica che negli ultimi tempi sta conquistando visibilità anche fuori dall’Italia. La passione per la danza accompagna Matteo Di Matteo fin da giovanissimo. Cresciuto artisticamente nel Teramano, ha sviluppato negli anni uno stile versatile, capace di spaziare tra diverse discipline fino ad approdare a contesti più strutturati e competitivi. L’ingresso nel gruppo Agua Company, rappresenta una tappa significativa del suo percorso: una crew che punta su coreografie d’impatto, energia scenica e contaminazioni tra stili, con una forte impronta latin e commerciale. La partecipazione a Britain’s Got Talent ha rappresentato per il gruppo una vetrina di rilievo internazionale. Durante le audizioni, Agua Company ha portato una performance intensa e coinvolgente, capace di attirare l’attenzione del pubblico e della giuria, strappando tre sì dai giudici, guadagnandosi il passaggio alla fase successiva.. Un’esperienza che, al di là dell’esito nel programma, segna un passaggio importante nella crescita artistica dei componenti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con uno dei palcoscenici televisivi più seguiti al mondo. Alla base del progetto Agua Company c’è un forte spirito di gruppo. Le esibizioni si fondano su precisione, sincronizzazione e capacità narrativa, elementi che trasformano la danza in uno spettacolo completo. In questo contesto, Matteo Di Matteo si distingue per presenza scenica e capacità interpretativa, contribuendo alla costruzione di performance dinamiche e coinvolgenti.

