NOTTE DEI SERPENTI, ORTONA IN POLE PER LE PROVE GENERALI: TEATRO TOSTI GIÀ OPZIONATO

Potrebbe essere Ortona, e non Civitella del Tronto e la sua fortezza borbonica (come si pensava in un primo momento), , ad ospitare le prove generali della prossima edizione della Notte dei Serpenti. Dopo Atri, infatti, sembrava che Civitella potesse essere la nuova sede delle prove, ma la città adriatica sembra aver preso il sopravvento, anche alla luce dei recenti contatti e delle mosse già avviate dall’amministrazione comunale ortonese. L'impegno economico del comune è importante ma a quanto pare ha trovato i fondi per ospitare lo staff e le prove. La visita del maestro Enrico Melozzi, ha lasciato il segno. Una passeggiata tra le vie cittadine, la scoperta del Teatro Tosti – affacciato sul mare e definito dallo stesso musicista «un gioiello della cultura abruzzese» – e l’incontro in municipio con la giunta hanno acceso l’idea di portare in città un grande evento. Melozzi, ideatore e anima della Notte dei Serpenti che da tre anni anima l’estate pescarese, potrebbe così scegliere Ortona come sede delle prove estive in vista della quarta edizione, già in programma il 25 luglio. Nella passata stagione, le prove erano state ospitate ad Atri, ma quest’anno lo scenario cambierà. Per Ortona si tratterebbe di un’opportunità significativa. Il 2026 coincide infatti con due ricorrenze importanti: i vent’anni dalla riapertura del Teatro Tosti e i 150 anni dalla nascita del compositore Francesco Paolo Tosti. A questo si aggiungono le celebrazioni patronali di San Tommaso Apostolo, con la tradizionale festa del Perdono prevista per la prima domenica di maggio. Un calendario già ricco, che potrebbe arricchirsi ulteriormente con un doppio appuntamento: da un lato un grande evento legato alle festività di maggio, dall’altro le prove della Notte dei Serpenti.