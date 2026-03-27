MUSICA / FRANCESCA MICHIELIN IN CONCERTO GRATUITO A ROSETO IL 29 AGOSTO

La grande musica torna a far battere il cuore di Roseto degli Abruzzi. Sarà Francesca Michielin la protagonista dell’edizione 2026 del grande concerto estivo che ogni anno trasforma il lungomare della città in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando i più grandi nomi della scena musicale italiana. Il prossimo 29 agosto, la poliedrica artista veneta si esibirà in piazza Filippone Thaulero (lungomare Sud), in un concerto a ingresso gratuito voluto fortemente dall'Amministrazione Comunale. L'appuntamento rosetano si inserisce all'interno dello “Strega Comanda/Summer Tour”, il viaggio live di Francesca Michielin per l'estate 2026. “Con la scelta di Francesca Michielin l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi conferma la volontà di puntare su una proposta musicale di altissimo profilo e capace di attirare un pubblico trasversale – affermano gli Amministratori Comunali Rosetani - Siamo orgogliosi di ospitare un'artista del suo calibro che unisce energia, talento e capacità unica di conciliare diversi generi musicali. Un nome che incarna perfettamente lo spirito di una rassegna che, per il terzo anno consecutivo, accenderà il nostro magnifico lungomare in un momento di festa e condivisione per la nostra comunità e per i turisti che scelgono Roseto per le loro vacanze”.