TOTTEA SI PREPARA ALLA NOTTE AZZURRA: SAL DA VINCI STAR DELLA XX EDIZIONE

Grande attesa a Tottea per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la ventesima edizione della Notte Azzurra si prepara a regalare al pubblico una serata speciale, impreziosita da un ospite d’eccezione.Il 16 agosto, infatti, il piccolo centro abruzzese diventerà il cuore della musica dal vivo grazie all’esibizione di Sal da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Un successo che ha consacrato l’artista sulla scena nazionale e che segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Proprio da questo trionfo prende il via il tour estivo 2026, una tournée che attraverserà l’Italia facendo tappa nei principali festival e nelle arene più prestigiose della stagione. Tra queste, spicca proprio Tottea, pronta ad accogliere uno degli eventi clou dell’estate. La XX edizione della Notte Azzurra si conferma così un appuntamento di grande richiamo, capace di unire musica, spettacolo e partecipazione popolare. L’ingresso gratuito rappresenta un ulteriore elemento di attrattiva, destinato a richiamare un pubblico numeroso da tutto il territorio. Prima della tappa abruzzese, Sal da Vinci sarà protagonista anche il 1° agosto a Francavilla al Mare, in Piazza Sant’Alfonso, per un altro evento a ingresso libero. Due date, dunque, da segnare in agenda, ma con i riflettori puntati soprattutto su Tottea, dove la Notte Azzurra celebra la sua ventesima edizione con un ospite di primo piano e una serata che si preannuncia indimenticabile.