SARÀ FIORELLA MANNOIA A SOSTITUIRE D'ALESSIO AL PORTO DI GIULIANOVA IL 5 AGOSTO

Sarà Fiorella Mannoia a salire sul palco di Giulianova, al posto di Gigi D’Alessio. L’appuntamento è fissato per il 5 agosto sulla banchina di riva. L’artista romana torna dal vivo con uno spettacolo di forte impatto emotivo e grande valore artistico, intitolato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve”. Si tratta di un percorso musicale costruito sulle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, due figure centrali del cantautorato italiano che hanno influenzato profondamente la sua sensibilità artistica. Più che una semplice tournée, il progetto si presenta come un omaggio sentito, una narrazione in musica che unisce memoria, poesia e vissuto personale. Il tour prenderà il via il 27 giugno da Genova, luogo simbolico e altamente evocativo: città natale di entrambi i cantautori celebrati, rappresenta il punto di partenza ideale per questo viaggio artistico. Tra mare e caruggi sono nate alcune delle pagine più intense della produzione di De André e le riflessioni musicali di Fossati, rendendo la scelta della città tutt’altro che casuale. Mannoia, legata a entrambi da collaborazioni significative, rilegge i loro brani con eleganza e intensità interpretativa. Lo spettacolo si sviluppa come un racconto musicale che attraversa i brani di “Anime Salve”, album del 1996 considerato il testamento artistico di De André e realizzato insieme a Fossati, affiancati da altre composizioni emblematiche dei due autori.