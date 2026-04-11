I NOMADI E CRISTIANO MALGIOGLIO: GRANDI PROTAGONISTI DELLA MUSICA ITALIANA IN CONCERTO GRATUITO A CAMPLI

Due grandi appuntamenti musicali a ingresso gratuito animeranno l’estate 2026 a Campli, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire eventi di qualità capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

Il primo appuntamento è in programma il 12 giugno a Sant’Onofrio, in occasione dell'Aperipost 2026. Alle ore 22:00, in Piazza Madonna delle Vittorie, salirà sul palco Cristiano Malgioglio con lo spettacolo “This is My Life”, un viaggio tra musica, televisione e racconto personale che sta portando in tournée in diverse piazze italiane. L'eclettico artista e showman italiano e' molto amato dai giovani grazie alla sua partecipazione in qualita' di giurato al talent "Amici" di Maria De Filippi.

A seguire, alle ore 23:00, sarà la volta degli Apollo Credici, che proporranno uno show energico dedicato ai più grandi successi della musica pop rock italiana, inserito nel loro tour estivo che attraversa numerosi eventi e festival.

Il secondo grande appuntamento live si terrà il 20 luglio nel cuore di Campli, in Piazza Vittorio Emanuele II, con il concerto dei Nomadi, alle ore 21:30, storica band della musica italiana che si caratterizza per il forte legame con il pubblico di tutte le generazioni. Il tour 2025/26 celebra i 60 anni di carriera della storica band, capitanata da Beppe Carletti, e accompagna l'uscita dell'ultimo album dal vivo (settembre 2025), il primo con Yuri Cilloni. In tutto 120 minuti di puro spettacolo tra grandi classici e brani nuovi.

«Questi concerti rappresentano gli eventi di punta del nostro cartellone estivo – dichiara il Sindaco Federico Agostinelli – e testimoniano l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere momenti di aggregazione, cultura e intrattenimento accessibili a tutti, con grandi eventi live capaci di valorizzare il territorio e attrarre un pubblico di tutte le eta'».

Le iniziative si inseriscono nel più ampio calendario di eventi estivi promosso dal Comune, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più vivo, accogliente e dinamico.