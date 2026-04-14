ATRI, TORNA IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE DEL ROTARY: ISCRIZIONI APERTE PER L’EDIZIONE 2026

Sarà ancora una volta Atri a ospitare uno degli appuntamenti musicali più attesi del territorio: il concorso internazionale di esecuzione musicale promosso dal Rotary Club Teramo Est, giunto alla sua ventisettesima edizione. L’evento si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026, confermandosi come un’importante occasione di confronto e crescita per giovani musicisti provenienti da diversi contesti. Le iscrizioni sono attualmente aperte e tutte le informazioni, insieme al regolamento e alle modalità di partecipazione, sono disponibili online sul sito ufficiale dedicato alla manifestazione. Un’opportunità concreta per talenti emergenti che intendono mettersi alla prova davanti a una giuria di alto profilo. A ufficializzare la composizione delle commissioni esaminatrici è stato il direttore artistico, il maestro Andrea Castagna, che ha annunciato due distinti gruppi di valutazione. Per la sezione classica, saranno presenti figure di rilievo del panorama musicale nazionale e internazionale, tra cui Alessandro Milani, primo violino dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Alessandro Bonato, direttore principale dell’orchestra Haydn di Bolzano, e Leonardo Laserra Ingrosso, direttore musicale della Banda della Guardia di Finanza, affiancati da altri esperti del settore. La sezione Jazz-Pop vedrà invece la partecipazione di musicisti e professionisti di grande esperienza, come Peppe D’Argenzio, tra i fondatori degli Avion Travel, insieme a Maurizio Rolli, Arturo Valiante, Massimiliano Caporale e Concezio Leonzi, oltre al delegato del Rotary Luigi Di Filippo.

Nel suo intervento, Castagna ha voluto sottolineare l’impegno organizzativo richiesto da un’iniziativa di questo livello, ringraziando il Rotary Club Teramo Est per il sostegno continuo e il presidente del concorso Alessandro Maria Caccia per il contributo determinante. Ha inoltre evidenziato il valore della giuria, composta da musicisti di fama internazionale, che rappresenta un’occasione unica per i partecipanti di farsi conoscere e apprezzare.

Le audizioni si svolgeranno in parte nel teatro di Atri, per la sezione classica, e nell’auditorium di Sant’Agostino per la sezione Jazz/Pop. Entrambe saranno aperte al pubblico, così come la serata finale di premiazione, prevista alle ore 18.30, durante la quale si esibiranno i vincitori delle diverse categorie. L’ingresso sarà libero, a conferma della volontà di rendere la musica accessibile a tutta la comunità.

L’obiettivo del concorso resta quello di sostenere i giovani musicisti nel loro percorso di formazione, offrendo premi utili per accedere a percorsi di alto perfezionamento. Non a caso, diverse promesse emerse nelle passate edizioni hanno già intrapreso carriere significative, come il Trio Fenice, ammesso al Mozarteum di Salisburgo.

Un appuntamento che unisce qualità artistica, formazione e promozione culturale, destinato ancora una volta a richiamare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.