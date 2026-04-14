FOTO/ ABBIAMO FINITO IL 12 APRILE LE RIPRESE DE “LA PRESENTOSA” A GIULIANOVA: UN’ESPERIENZA INTENSA E PROFONDA

Abbiamo finito il 12 aprile, le riprese de “La Presentosa”, qui a Giulianova, nella mia terra. E faccio fatica a spiegare quello che abbiamo vissuto. Questo progetto, più che un cortometraggio, lo sento molto vicino a un mediometraggio, sicuramente un passo avanti rispetto a “Antonio e il suo mare”. Ma al di là delle definizioni, quello che conta davvero sono le emozioni che si sono create sul set.

Ci siamo commossi, emozionati tante volte, in più scene, perché c’era una verità, un’intensità rara. E questo grazie soprattutto alla bravura delle protagoniste, Sara Ciocca e Marta iacopini, anche a tutte le altre interpreti Beatrice Manfredi, Claudia Razzi e Tania Angelosanto, che hanno dato anima e corpo a ogni momento. La piccola Olimpia Camplese di soli tre anni che ha retto scene molto emotive e forti che riguardavano la seconda guerra mondiale. La scena emozionante con la nascita della protagonista "interpretata" da Chiara Dartagnan di 3 mesi. E Simona Marrancone.

E poi intorno a loro una presenza maschile importante, come Alessio Cherubini nel ruolo del tenente della Wehrmacht molto inquietante. Oltre lui Luca Macaluso nel piccolo ruolo di Vittorio, i partigiani Vincenzo Traversa, Massimo Maddaloni, e un soldato tedesco Mario Imperatore con il cane Fox. Figure maschili che hanno arricchito ancora di più questo racconto.

È difficile spiegare cosa succede quando una storia nasce sulla carta e poi diventa realtà. Quando quelle parole diventano persone, sguardi, anime che si incontrano. È qualcosa di magico, di inspiegabile. Ed è il motivo per cui faccio questo lavoro.

Posso solo dire grazie. Alle produzioni CITIGAS, Mucciconi e Di Silvestro insieme a tutti gli sponsor Giorgini auto, Novavita Beach, Arte e cioccolato, Valentini Gioielli, Arte e Oro, Lanciotti, korpovivo, Gustavo, agriturismo Biocore, e la produzione esecutiva Circolo culturale Colibrì Onlus che mi hanno dato la possibilità di portare avanti un progetto così importante. Al mio cast tecnico, a partire da Alessandro Petrini operatore e Dop, i suoi assistenti alla fotografia Michela Beccaceci e Alessandro Capuano, al fonico Antonio Di Lonardo, al reparto trucco key Makeup artist Vasco Bruno Tarallo e Annalisa Lalli, scenografia e aiuto regia Alessio Cherubini, direttore di produzione Gianmarco Nazionale, segretaria di edizione Lisa Ambrosini, reparto Hair stylist Vittorio Recchiuti e il suo staff, al reparto costumi Daniela Tabacco e Morena Mazzarulli che ormai è una squadra vera, solida, con cui si può davvero costruire qualcosa di grande. I nostri fotografi di scena Azzurra Di Pietro e Christian Fossati.

Credo profondamente che si possa fare cinema anche qui, in Abruzzo, e farlo bene. Che da una città come Giulianova possano nascere storie capaci di arrivare lontano.

E spero davvero che questo venga sostenuto sempre di più,soprattutto dalle istituzioni locali e regionali perché chi porta arte porta bellezza. E la bellezza è il modo più potente per raccontare un territorio, per farlo conoscere a chi ancora non lo ha visto.

Per me “La Presentosa” è anche questo: un punto di partenza.

E lo dico chiaramente, senza paura: questo progetto ha dentro di sé tutto per diventare un lungometraggio.

