LA RESURREZIONE DI CRISTO DI PEROSI IN SCENA A TERAMO E GIULIANOVA

Il Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga” di Teramo rinnova il proprio impegno nella produzione artistica e nella formazione d’eccellenza portando in scena La Resurrezione di Cristo, oratorio sacro per soli, coro e orchestra composto da Lorenzo Perosi, protagonista assoluto della musica sacra tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

L’iniziativa rientra nella stagione concertistica dell’Istituto e rappresenta un appuntamento di particolare rilievo, sia sul piano artistico che didattico. Il progetto coinvolge infatti studenti, docenti e collaboratori esterni in una produzione ampia e articolata, confermando la vocazione del Braga alla valorizzazione del grande repertorio e alla crescita professionale degli allievi attraverso esperienze dirette sul palco.

Composta nel 1898, l’opera si distingue per la forte intensità espressiva e la profondità spirituale. La scrittura corale, suggestiva e coinvolgente, si alterna a momenti solistici di grande impatto drammatico, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca e immersiva.

Due le serate in programma:

23 aprile, ore 21.00, nella Chiesa di San Domenico a Teramo

24 aprile, ore 21.00, nella Chiesa di San Flaviano a Giulianova Alta

Protagonisti dell’esecuzione saranno il Coro e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Braga, diretti rispettivamente da Paolo Speca e Alessandro Cedrone, con adattamento scenico curato da Antonio Petris.

Il cast vocale vede la partecipazione di Gianluca Pasolini (Storico), Ma Haohui (Cristo), Claudia Nicole Calabrese (Maria Maddalena), Alba Riccioni (Maria), Valerio Morelli (Pilato), insieme a Zhuzhen Feng e Martina Gentile nel ruolo degli Angeli.

L’evento, a ingresso libero, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio musicale sacro e punta a offrire al pubblico un appuntamento di alto profilo artistico e culturale.