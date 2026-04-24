MUSICA / DOMENICA IL CONCERTO DEL PIANISTA PIETRO PITTARI PER LA STAGIONE DELLA RICCITELLI

Penultimo appuntamento di Stagione per la Riccitelli con il concerto del pianista PIETRO PITTARI, domenica 26 aprile alle 18.30, come sempre Aula Magna dell’Università degli Studi.

Pianista, compositore e docente, Pietro Pittari già durante i suoi studi al Conservatorio di Musica di Venezia con Vincenzo Pertile ha iniziato a improvvisare e a creare proprie opere, elementi prodromici dell’artista e improvvisatore eccelso che sarebbe diventato.

Il suo percorso artistico lo ha poi portato all’incontro con importanti maestri come David Levine (Düsseldorf), Karl-Heinz Kämmerling (Hannover), Viktor Merzhanov (Trossingen), masterclass concluse con il massimo dei voti.

Numerosi premi in concorsi pianistici in Italia e in Germania hanno accompagnato questa fase della sua carriera.

Accanto ai recital pianistici – da solista o in duo con la moglie Sofija Janjikopanji – Pittari si dedica intensamente alle sue composizioni New Age, che si collocano tra romanticismo pop e musica da film, intime miniature diaristiche per pianoforte moderno con consensi entusiastici di critica e di pubblico.

Con il suo album Sunrise ha ottenuto tre riconoscimenti al Deutscher Rock & Pop Preis: Miglior Album New Age, Miglior Brano New Age e Miglior Interprete Solista.

Un posto speciale nella sua produzione è occupato dalle ninne nanne per bambini, pubblicate su tutte le principali piattaforme di streaming, brani delicati che hanno riscosso un successo straordinario a livello mondiale raggiungendo milioni di ascoltatori.

Dal 2001 Pietro Pittari insegna alla Scuola Comunale di Musica di Leverkusen. Molti dei suoi allievi sono vincitori di concorsi prestigiosi, come il concorso nazionale Bach per giovani pianisti a Köthen.

Inoltre, è attivo come pianista di cinema muto – le sue predilezioni vanno alle opere di Friedrich Wilhelm Murnau, Walter Ruttmann e Charlie Chaplin.

Per il concerto teramano, Pietro Pittari eseguirà brani dal Clavicembalo Ben Temperato e dalle Suites Francesi di Johann Sebastian Bach, Children’s Corner di Claude Debussy e, in conclusione, Improvvisazioni e composizioni New Age di sua composizione.

Un concerto davvero unico, tra classico e New age, per un momento esperienziale diverso e sicuramente da non perdere!

Biglietti ancora disponibili online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli