SARÀ GAIA LA PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI FERRAGOSTO A TORTORETO



Sarà Gaia la protagonista del concerto di Ferragosto 2026 a Tortoreto. L’annuncio arriva dal sindaco Domenico Piccioni e dall’assessore al Turismo Giorgio Ripani, che puntano su uno dei nomi più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea. Cantautrice e interprete capace di unire pop, sonorità latine e influenze brasiliane, Gaia si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione a X Factor nel 2016 e con la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2020. Negli anni ha consolidato il suo successo con brani diventati hit come “Chega”, “Sesso e Samba” e “Chiamo Io Chiami Tu”, presentato al Festival di Sanremo 2025. Nella più recente edizione del festival è tornata anche come ospite, duettando con Levante sulle note de “I Maschi”. Per l’estate 2026 l’artista ha in programma nuove uscite, tra cui “Tropicalia” e “Bossa Nostra”, pronte a confermare il suo stile tra ritmo e contaminazioni internazionali. Il concerto si terrà nella cornice della Rotonda Carducci, che per l’occasione diventerà un grande palco all’aperto, con ingresso gratuito, aperto a cittadini e turisti. «Dopo aver ospitato artisti come Noemi e Clara, continuiamo a investire in eventi attrattivi per un pubblico giovanile, offrendo occasioni di sano divertimento e mettendo al centro le famiglie con figli adolescenti, che rappresentano il cuore del nostro turismo», dichiarano il sindaco Piccioni e l’assessore Ripani. «Siamo certi che Gaia saprà regalare una serata carica di emozioni, rendendo entusiasmante il nostro Ferragosto e confermando Tortoreto come destinazione di riferimento per la musica e l’intrattenimento estivo».