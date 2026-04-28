LE INFORMAZIONI UTILI PER VIVERE AL MEGLIO ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO

Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 18:00 e fino a tarda notte, l'attesissima rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Big Match animerà il Parco Fluviale "Davide De Carolis" di Teramo con la grande musica e tanti eventi collaterali.

A salire sul palco saranno nomi di rilievo nel panorama musicale italiano: Ermal Meta, Bambole di Pezza e I Patagarri che saranno preceduti dalle esibizioni locali delle band che hanno collaborato al progetto I Pigri vol. 1 e dei Manila Hemp. Il post concerto, invece, è affidato al Dj Set di “Pinecore”.



INFORMAZIONI UTILI PER IL PUBBLICO. Per favorire un afflusso regolare del pubblico nell’area concerto e al fine di garantire la massima sicurezza l’organizzazione rende note le seguenti informazioni:



- L'apertura dei varchi di accesso è prevista per le ore 17:00.

- Nota importante: anche in questa edizione non sarà possibile accedere dal Ponte del “Lidl” perché interdetto al transito, anche pedonale, dalle autorità competenti;

- La capienza massima dell'evento è fissata a 8000 persone;

- Due i varchi di accesso che condurranno all'area del concerto: Scalinata del parcheggio San Gabriele (parcheggio consigliato San Gabriele); Discesa Vecchio Mattatoio - via delle Officine (parcheggio consigliato San Francesco);

- Le persone con disabilità potranno accedere dalla nuova passerella che dal Parcheggio San Francesco porta al lungofiume, con possibilità di sosta (per informazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ); Aspettando il Primo Maggio” si prepara ad accogliere il pubblico per la sua 17esima edizione.e fino a tarda notte, l'attesissima rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Big Match animerà il Parco Fluviale "Davide De Carolis" di Teramo con la grande musica e tanti eventi collaterali.A salire sul palco saranno nomi di rilievo nel panorama musicale italiano:che saranno preceduti dalle esibizioni locali delle band che hanno collaborato al progettoe dei. Il post concerto, invece, è affidato al Dj Set di “”.Per favorire un afflusso regolare del pubblico nell’area concerto e al fine di garantire la massima sicurezza l’organizzazione rende note le seguenti informazioni:- L'apertura dei varchi di accesso è prevista per le ore 17:00.- Nota importante: anche in questa edizione non sarà possibile accedere dal Ponte del “Lidl” perché interdetto al transito, anche pedonale, dalle autorità competenti;- La capienza massima dell'evento è fissata a 8000 persone;- Due i varchi di accesso che condurranno all'area del concerto: Scalinata del parcheggio San Gabriele (parcheggio consigliato San Gabriele); Discesa Vecchio Mattatoio - via delle Officine (parcheggio consigliato San Francesco);- Le persone con disabilità potranno accedere dalla nuova passerella che dal Parcheggio San Francesco porta al lungofiume, con possibilità di sosta (per informazioni );

- L'accesso di Fonte della Noce sarà riservato esclusivamente ad artisti, staff, mezzi di soccorso e stampa;



In occasione di “Aspettando il Primo Maggio”, i parcheggi San Francesco e San Gabriele avranno una tariffa speciale di 3 euro, valida fino alle ore 08:00 del 1° maggio.



DISPOSIZIONI DI SICUREZZA. Il personale di sicurezza sarà presente a tutti gli ingressi per garantire un sereno svolgimento dell'evento. L’organizzazione chiede di prestare attenzione agli oggetti e animali che, per motivi di sicurezza e in conformità con le normative vigenti, non è consentito introdurre nell'area del concerto.

E' vietato introdurre:



- Valigie, trolley, borse e zaini di dimensioni superiori a 15 litri di capienza;

- Bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti e creme solari);

- Bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- Bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri:

- Animali di qualsiasi genere e taglia;

- Bastoni per selfie e treppiedi;

- Ombrelli e aste;

- Penne e puntatori laser;

- Droni e aeromobili telecomandati;

- Biciclette, skateboard, pattini e overboard;

- Tende e sacchi a pelo;

- Trombette da stadio;

- Armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio e fumogeni.



Gli organizzatori ricordano che il rispetto delle regole e la collaborazione di tutti sono fondamentali per la riuscita dell’evento.