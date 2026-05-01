VIDEO-FOTO/ TUTTO ESAURITO A TERAMO: LA MAGIA DI ASPETTANDO IL PRIMO MAGGIO CONQUISTA IL PARCO FLUVIALE

Nemmeno il calo delle temperature è riuscito a fermare l'entusiasmo della folla che ieri notte ha invaso il Parco Fluviale "Davide De Carolis". La 17ª edizione di "Aspettando il Primo Maggio" si è chiusa con un successo clamoroso, registrando il tutto esaurito e confermandosi come uno degli eventi più iconici del panorama abruzzese.

Una notte di grande musica

L’ingresso gratuito ha permesso a migliaia di persone di godere di una line-up di altissimo livello che ha spaziato tra generi diversi, mantenendo alta l’energia fino a notte fonda. I momenti clou della serata hanno visto protagonisti:

Ermal Meta: Con la sua sensibilità d'autore ha emozionato la platea.

Bambole di Pezza: Hanno portato una scarica di adrenalina punk-rock tutta al femminile.

I Patagarri: Hanno trascinato il pubblico con il loro ritmo travolgente.

Manila Hemp, Pigri e Pinecore dj set: Hanno completato il mosaico sonoro di una maratona musicale indimenticabile.

Le parole del Sindaco:

Soddisfazione piena nelle parole del Sindaco di Teramo, che ha sottolineato come l'evento sia ormai un pilastro dell'identità cittadina:

"Aspettando il Primo Maggio ha riempito, nonostante le basse temperature, ancora una volta il Parco Fluviale Davide De Carolis di musica, energia, condivisione e partecipazione. La 17ª edizione ha confermato il valore di un evento che negli anni è diventato un appuntamento atteso, capace di unire pubblici diversi e di tenere insieme festa, comunità e temi importanti."

Il Primo Cittadino ha poi rimarcato il valore sociale della manifestazione: "Lavoro, diritti, dignità, pace: parole che il Primo Maggio porta con sé e che anche stasera hanno trovato spazio dentro un evento vissuto da tante persone, con lo spirito aperto e condiviso che Teramo, città aperta al mondo, sa esprimere".

Un traguardo storico

Nonostante qualche incertezza sul conteggio delle edizioni (la manifestazione è entrata ufficialmente nel suo diciassettesimo anno di vita), il risultato non cambia: la formula che coniuga impegno civile e intrattenimento di qualità continua a vincere, trasformando Teramo nella capitale della musica live per una notte di festa e riflessione.