MORRO D’HORROR, IL BORGO SI TRASFORMA IN UN SET DA BRIVIDO: PRESENTATA LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL

Si accendono i riflettori su “Morro D’Horror”, il nuovo evento dedicato al mondo del brivido che animerà Morro d’Oro il prossimo 23 maggio. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune, alla presenza dei direttori artistici Simone Di Gregorio e Francesca Maria Grande, del sindaco Romina Sulpizii, dell’assessore alla cultura Desolina Pagnottella e del vicesindaco Gianmichele Narcisi.

Il progetto, realizzato con la collaborazione delle associazioni Lector in Fabula e Old Scratch e grazie al contributo della Pro Loco di Morro d’Oro, punta a trasformare il borgo in un palcoscenico diffuso interamente dedicato alla cultura horror. Un’iniziativa inedita per il territorio, pensata per fondere cinema, letteratura e intrattenimento in un’unica esperienza immersiva.

Cuore della giornata sarà la produzione di un cortometraggio horror girato direttamente tra le vie del paese. Un set aperto, in cui attori professionisti lavoreranno fianco a fianco con i partecipanti, offrendo al pubblico la possibilità di vivere in prima persona le dinamiche di una produzione cinematografica.

Accanto al cinema, spazio anche agli incontri con autori, registi e doppiatori, con momenti di approfondimento dedicati all’evoluzione del genere horror nei diversi linguaggi artistici. Non mancherà un mercatino tematico con libri, oggetti e creazioni artigianali ispirate all’immaginario del mistero.

L’evento proporrà inoltre sessioni di giochi di ruolo pensate per coinvolgere i visitatori in esperienze interattive, oltre a musica dal vivo e un’area ristoro che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione.

«L’idea è quella di portare un genere spesso considerato di nicchia in una dimensione aperta e partecipativa – spiegano i direttori artistici Di Gregorio e Grande –. Morro d’Oro diventerà per un giorno un vero set cinematografico horror, con ospiti e nomi di rilievo».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Siamo orgogliosi di ospitare un evento innovativo che valorizza il nostro borgo e richiama visitatori», sottolinea il sindaco Romina Sulpizii. Sulla stessa linea il vicesindaco Gianmichele Narcisi, che evidenzia «il lavoro di rete tra realtà locali e non, capace di generare un progetto significativo».

Per l’assessore Desolina Pagnottella, infine, “Morro D’Horror” rappresenta «un connubio tra cultura, intrattenimento e promozione del territorio, capace di arricchire l’offerta culturale e rafforzare l’identità del paese».

L’ingresso all’evento sarà gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e variegato e di affermare Morro d’Oro come nuovo punto di riferimento per iniziative culturali originali e contemporanee.