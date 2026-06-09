CIAK, ARRIVATI 93 PROGETTI PER GIRARE UN FILM IN ABRUZZO

Novantatré candidature per un investimento complessivo da quattro milioni di euro destinato al settore audiovisivo. Sono i numeri che caratterizzano il primo bando regionale dedicato al sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive in Abruzzo. L'iniziativa, finanziata attraverso la programmazione FESR 2021-2027, rappresenta uno dei primi interventi concreti collegati alle attività della Film Commission regionale e ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative. Per il presidente della Regione Marco Marsilio, l'elevato numero di progetti presentati conferma la validità di una misura pensata per rafforzare la competitività delle imprese abruzzesi che operano nel comparto audiovisivo e, al tempo stesso, valorizzare le potenzialità del territorio attraverso il cinema. Le 93 domande saranno ora sottoposte all'esame di una commissione tecnica incaricata di valutare i progetti sulla base dei criteri indicati nel bando. L'organismo sarà composto da cinque membri: il presidente e il direttore dell'Abruzzo Film Commission, un componente designato dalla Presidenza della Giunta regionale e due esperti esterni individuati dal Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura. Il sostegno economico verrà erogato in due tranche: una prima anticipazione pari al 40 per cento dell'importo riconosciuto e il restante 60 per cento a saldo, una volta concluse le verifiche previste. Anche l'assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo evidenzia il valore strategico dell'iniziativa, definendola una tappa significativa nel percorso che ha portato l'Abruzzo a dotarsi per la prima volta di uno strumento dedicato alla produzione cinematografica. Secondo l'assessore, la qualità e il numero delle proposte ricevute dimostrano come il comparto audiovisivo possa diventare un efficace strumento di promozione del territorio e della cultura regionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo economico e occupazionale.