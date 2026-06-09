I FRATELLI SCACCHIA "INVADONO" CON L'ALLEGRIA IN MUSICA LO STUDIO TV DI PAOLO BONOLIS

Ieri sera, lunedì 8 giugno alle ore 18:45, grande show dei teramani fratelli SCACCHIA su canale 5 alla trasmissione televisiva “Avanti un altro” condotta da Paolo Bonolis. I due fratelli, campioni del mondo di organetto ed inventori della tecnica a cinque dita, hanno infiammato il pubblico con performance entusiasmanti.

Gli Scacchia hanno girato un video di successo con la leggenda del cinema Terence Hill ed il grande Mogol li ha voluti all’apertura di un suo importante concerto. Non sono nuovi della tv, due volte il TG5 ha realizzato servizi su di loro definendoli Star dell’organetto e sono stati ospiti in numerose trasmissioni televisive RAI e MEDIASET come I SOLITI IGNOTI condotta da Amadeus, ITALIA SI condotta da Marco Liorni, I FATTI VOSTRI condotta da Salvo Sottile, BAR STELLA condotta da Stefano De Martino, SEMPRE VERDE condotta da Luca Sardella, UNO MATTINA condotta da Beppe Convertini e Monica Setta, IL MONDO ISIEME condotta da Licia Colò e diverse altre… Sono andati in onda anche su RAI ITALIA (televisione italiana visibile in tutto il mondo).

Hanno oltre 170 milioni di visualizzazioni sul loro canale YouTube dove sono pubblicati i loro video musicali. Vantano più visualizzazioni del grande Gianni Morandi e di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

I fratelli SCACCHIA saranno in Tour estivo con Vittorio IL FENOMENO nelle più prestigiose piazze italiane.