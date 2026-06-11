A SANT’ONOFRIO TORNA L’APERIPOST CON CRISTIANO MALGIOGLIO STAR DELL’ESTATE CAMPLESE

Al via domani sera 12 giugno la XII edizione di Aperipost, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del cartellone estivo comunale, promosso in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Onofrio. Un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il cartellone dell’estate farnese, capace di coniugare musica, intrattenimento, enogastronomia e promozione delle eccellenze locali. La manifestazione prenderà il via alle ore 19.30 a Sant’Onofrio di Campli in Via Mirabilii, dove sarà possibile passeggiare tra gli stand di street food con proposte per tutti i gusti, lasciandosi coinvolgere dall’energia e dalla musica di Disco Nova e del Juke Box Live. Per le vie del centro, inoltre, bar e ristoranti aderenti proporranno menù dedicati per degustare le tante specialità locali.

Il momento clou della serata è in programma alle ore 22.00 in Piazza Madonna delle Vittorie con il concerto gratuito di Cristiano Malgioglio e il suo spettacolo “This is my life”: un viaggio musicale e artistico attraverso la straordinaria carriera di uno dei personaggi più iconici dello spettacolo italiano.

Autore, compositore, paroliere e volto televisivo amatissimo dal pubblico, Malgioglio ha firmato successi entrati nella storia della musica italiana collaborando con alcuni dei più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Negli ultimi anni ha consolidato la sua popolarità televisiva grazie al suo stile ironico e anticonvenzionale, diventando uno dei volti più riconoscibili dell'intrattenimento italiano. Giurato di “Tale e Quale Show” e giudice del serale della trasmissione di “Amici”, il poliedrico artista è molto conosciuto e apprezzato anche dal pubblico di giovani e giovanissimi. Dopo il singolo "Alè alè", realizzato insieme al gruppo cubano Gente de Zona nel maggio 2025, Malgioglio continua a dividersi tra televisione, musica e scrittura, mantenendo un ruolo centrale nello spettacolo italiano grazie alla sua personalità eccentrica e alla lunga esperienza artistica.

A seguire, la festa continuerà con l’esibizione della live band “Apollo Credici”, per una lunga notte all’insegna della musica e del divertimento.

«Aperipost è ormai un appuntamento identitario per la nostra comunità e una delle manifestazioni di maggior richiamo dell’estate camplese – dichiara il sindaco Federico Agostinelli - La presenza di Cristiano Malgioglio impreziosisce ulteriormente una manifestazione che cresce di anno in anno grazie alla straordinaria collaborazione tra il Comune e gli organizzatori della Pro Loco di Sant’Onofrio. In particolare desidero ringraziare il presidente Mario Zivelli e tutti i volontari dell’associazione, che contribuiscono ogni anno alla riuscita di una manifestazione che rappresenta un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Sarà una serata di festa, musica e convivialità adatta a un pubblico di tutte le età».

Una serata che si preannuncia tra le più attese dell’estate 2026, all’insegna della grande musica, dello spettacolo e della voglia di stare insieme che caratterizza un format di successo come quello dell’Aperipost.