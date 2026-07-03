TRA ESCURSIONI, FREGNACCE E MUSICA POPOLARE: A CAMPLI UNA GIORNATA NEL CUORE DELL'ABRUZZO

Una giornata all'insegna della natura, della tradizione e della musica popolare attende residenti e visitatori domani, sabato 4 luglio a Campli, dove il Festival farà tappa con un evento che unirà un'escursione nella suggestiva Valle degli Scoiattoli ai sapori della gastronomia locale e alle sonorità dell'Orchestra Popolare del Saltarello. Il programma prenderà il via nel pomeriggio con il ritrovo fissato alle 14.45 nella frazione Battaglia di Campli, da cui partirà alle 15 l'escursione lungo un itinerario ad anello di circa 8,5 chilometri. Il percorso, classificato con difficoltà escursionistica "E", prevede un dislivello di 400 metri e una durata complessiva di circa quattro ore e mezza, attraversando gli scenari naturali della Valle degli Scoiattoli.

Al termine della camminata, intorno alle 19.30, i partecipanti si sposteranno in auto nella frazione La Traversa di Campli, dove sarà possibile partecipare alla tradizionale Festa delle Fregnacce, gustando uno dei piatti simbolo della cucina locale insieme ad altre specialità della tradizione abruzzese, tra cui formaggio fritto, arrosticini, salsicce, pallotte cacio e ova e frittelle farcite. La serata entrerà nel vivo alle 21.15 con il concerto dell'Orchestra Popolare del Saltarello, formazione composta da dieci musicisti e da un coinvolgente corpo di ballo che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le antiche tradizioni musicali dell'Abruzzo. Il repertorio spazierà dalle più celebri canzoni popolari alle saltarelle, spallate e ballarelle, rievocando atmosfere e culture legate ai percorsi della transumanza. L'iniziativa è gratuita, ma la partecipazione richiede la prenotazione preventiva per consentire una migliore organizzazione dell'evento. Per l'escursione gli organizzatori raccomandano di indossare scarponi da trekking, portare almeno un litro d'acqua, una giacca impermeabile, bastoncini da trekking per chi li utilizza e un cambio di abiti da lasciare in auto. L'itinerario è consigliato a persone in buone condizioni fisiche e con una discreta abitudine alle camminate in montagna. L'appuntamento promette di offrire un'esperienza immersiva tra paesaggi incontaminati, sapori autentici e le tradizioni popolari che continuano a rappresentare uno dei patrimoni culturali più preziosi dell'Abruzzo.