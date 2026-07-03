DAL 5 LUGLIO AL 24 AGOSTO LA GRANDE STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA DELLA BENEDETTO MARCELLO



L'estate teramana si prepara ad accogliere una nuova sezione della XXXIII Stagione Concertistica 2026 promossa dall'Orchestra da Camera "Benedetto Marcello". Un cartellone che, dal 5 luglio al 24 agosto, attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Teramo, unendo musica di qualità, patrimonio storico e paesaggistico e valorizzazione del territorio.

Diretta artisticamente dal M°Gianfranco Lupidii, la rassegna propone otto appuntamenti che spaziano dal grande repertorio classico alla musica popolare, dal jazz alle contaminazioni etniche, offrendo al pubblico un percorso musicale ricco di suggestioni e aperto a linguaggi diversi.

L'inaugurazione, il 5 luglio al Teatro Ariel di Torricella Sicura (ore 21:00), è affidata all'Orchestra da Camera "Benedetto Marcello", diretta da Maurizio Colasanti, con un programma che attraversa tre secoli di musica: da Johann Sebastian Bach ad Astor Piazzolla fino alle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone. Il concerto intitplato "Suoni e Suggestioni: da Bach a Morricone" vede protagonisti il sassofonista Gaetano Di Bacco, tra i più autorevoli interpreti italiani dello strumento, già primo sassofono dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma per vent'anni e protagonista di una prestigiosa carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi nelle più importanti sale da concerto del mondo, insieme ai giovani e pluripremiati violinisti Matteo Polidori e Carla Di Cristofaro, espressione di una nuova generazione di talenti italiani già distintisi in concorsi internazionali e in importanti esperienze orchestrali. Recentemente vincitori del Concorso Internazionale 2025 città di Penne. Il programma offrirà un affascinante percorso musicale che dal capolavoro barocco del Concerto per due violini di Bach attraverserà le suggestioni del tango di Astor Piazzolla, per approdare alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone, completato dalla brillante Capriol Suite per archi di Peter Warlock. La direzione è affidata al M° Maurizio Colasanti, musicista di prestigio internazionale che, dopo il diploma con lode in Conservatorio e la laurea con lode in Filosofia Teoretica, ha diretto alcune delle più importanti istituzioni concertistiche del mondo, dalla Seoul Philharmonic Orchestra al Teatro dell'Opera di Roma, dalla Carnegie Hall alla Royal Academy of Music, collaborando con artisti del calibro di Riccardo Chailly, Piero Badura-Skoda e Franco Ayo.

La rassegna prosegue il 7 luglio nella suggestiva Necropoli di Campovalano (ore 21:00) con "Romani Project", il viaggio musicale ideato dal violinista Gennaro Spinelli, che conduce il pubblico alla scoperta della cultura Romanì attraverso un repertorio che intreccia tradizione e grandi compositori europei.

L'8 luglio sarà ancora la Necropoli di Campovalano (ore 21:00) a ospitare il Wild Abruzzo Brass Ensemble con "For Evermore", un concerto che fonde jazz, swing, musical e celebri pagine del cinema, impreziosito anche dalla prima assoluta del brano "Shell" di Marco Di Giammarco.

Il 19 luglio Piazza Dauri di Sant'Omero (ore 21:00), farà da cornice a "Napoli, Voce e Chitarra", intenso recital della cantante Fiorenza Calogero accompagnata dal chitarrista Gianluca Marino, un omaggio alla canzone napoletana d'autore e alla tradizione musicale partenopea.

I due appuntamenti successivi, "Musica & Sapori nell'Uliveto", saranno nella splendida cornice dell'Azienda Agricola Biologica Monaco di Tortoreto (ore 18:30) e sono inseriti all’interno dell’evento Tortoreto Greendays, evento diffuso sulle Colline Teramane, esperienze per vivere la bellezza del tramonto in uno scenario naturale, autentico e suggestivo. Il 22 luglio protagonista sarà l'Ensemble "Benedetto Marcello", impegnato in un raffinato viaggio nel repertorio barocco italiano con musiche di Vivaldi, Corelli, Mascitti, Albinoni e Sammartini. Il 12 agosto spazio invece alla tradizione abruzzese con "I Fratelli Zampognari", giovani interpreti capaci di coniugare strumenti popolari e nuove sonorità.

La stagione si concluderà il 24 agosto nell'Auditorium di Santa Maria a Bitetto di Teramo (ore 21:00) con il “Trio Meraki” formato dai giovani artisti Margherita Dalfovo, Giovanni Facchinelli e Isotta Colasanti, protagonisti di un elegante programma cameristico dedicato a Brahms, Bruch e Nino Rota.

La rassegna conferma la vocazione dell'Orchestra da Camera "Benedetto Marcello" a promuovere una proposta culturale di alto livello, valorizzando al tempo stesso luoghi di particolare interesse storico, artistico e naturalistico della provincia di Teramo. Un progetto che mette in dialogo giovani talenti e artisti affermati, repertori classici e contemporanei, contribuendo alla diffusione della musica dal vivo come strumento di crescita culturale e di promozione del territorio.