SUBURBIAE UNEXPECTED FEST TORNA A TERAMO: WOLFMOTHER, MESSA E STONED JESUS GUIDANO L'EDIZIONE 2026

Due giorni di grande musica, cultura indipendente e condivisione nel cuore del Parco Fluviale di Teramo. Il Suburbiae Unexpected Fest è pronto a tornare all'Arena de Carolis il 28 e 29 agosto con un'edizione che si preannuncia tra le più ricche di sempre, confermando la crescita di un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati di rock, stoner, doom, punk e sonorità alternative.

Dopo il grande successo delle passate edizioni – che hanno visto protagonisti nel 2024 i Claudio Simonetti's Goblin e nel 2025 l'ultima data della carriera dei Godflesh – il festival rilancia con una line-up internazionale di assoluto livello e un programma che affianca alla musica momenti di approfondimento culturale.

Il main event sarà la giornata di sabato 29 agosto, con i big internazionali Wolfmother, storica formazione australiana guidata da Andrew Stockdale, protagonisti di un live che promette una miscela esplosiva di hard rock e psichedelia. Sul palco saliranno anche i Messa, tra le band italiane più apprezzate all'estero grazie al loro originale "scarlet doom", gli ucraini Stoned Jesus, autentici punti di riferimento dello stoner europeo, e gli Shores of Null, formazione romana capace di fondere doom e atmosfere gotiche. Ad aprire la giornata saranno i Lowmax, vincitori del contest UnderSub.

La manifestazione prenderà il via venerdì 28 agosto, con una giornata a ingresso gratuito dedicata alla scena indipendente italiana. Tra gli appuntamenti più attesi figura l'Æ-Talk, realizzato in collaborazione con la storica rivista Rumore Magazine, uno spazio di confronto dedicato alla musica, alla cultura e all'editoria indipendente che vedrà protagonisti Rossano Lo Mele e Manuel Graziani.

Sul palco si alterneranno inoltre i Bull Brigade, storica band torinese del punk italiano, Cyborg Zero, progetto punk blues nato dall'universo dei The Cyborgs, gli abruzzesi Alsaint, i veterani dell'hardcore Vibratacore, i Mud, attivi dal 2004, i Rupe con il loro desert rock, gli Inerdzia, tornati sulle scene dopo una lunga pausa, e Atom Lux, progetto solista romano vincitore del contest UnderSub.

Anche quest'anno il festival conferma la propria vocazione all'accoglienza con un'area camping gratuita, numerosi stand di artigianato, un'ampia proposta food pensata per soddisfare ogni esigenza e un'atmosfera che punta a favorire l'incontro tra persone, generi musicali e culture differenti.

Con un cartellone di livello internazionale e una formula ormai consolidata, il Suburbiae Unexpected Fest si prepara così a trasformare ancora una volta Teramo in uno dei principali punti di riferimento della musica alternativa italiana nel finale dell'estate 2026.