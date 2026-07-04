LE EMOZIONI DEL CORO A CAPPELLA "LE MANI AVANTI" CHIUDONO DOMANI SERA IL GIUGNO IN CORO

A conclusione della ventisettesima edizione della manifestazione "Giugno in coro", ideata e prodotta dall'Associazione corale teramana "G. Verdi", è previsto un appuntamento straordinario per domani, domenica 5 luglio, alle ore 18.30, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, in via Savini, a Teramo (ingresso libero). Sarà ospite il Coro pop "Le mani avanti", una delle più importanti e apprezzate realtà corali di tutto il territorio nazionale.Le Mani Avanti è un coro a cappella di Roma fieramente e rumorosamente pop. Nato nel 2014 come laboratorio corale diretto dal M° Gabriele D’Angelo (attivo sulla scena anche con formazioni come Gabriele Dorme Poco, Anonima Armonisti, Occhi Chiusi In Mare Aperto), nel 2015/2016 ha preso le sembianze di un vero e proprio coro col repentino aumento dell’ensemble che attualmente è di circa 30/35 elementi. Il repertorio spazia tra il pop, il soul e il rock, da Michael Jackson a Beyoncé, da La Rappresentante di Lista a Niccolò Fabi. Il coro è cappella, non utilizza quindi nessuno strumento se non la voce, con un approccio meno ortodosso rispetto alla tradizione corale e più in stile col mondo dei gruppi vocali d’oltreoceano.Il loro “debutto in società” avviene in concomitanza col Vokalfest 2015 di Roma; a gennaio 2017 partecipano alla rassegna Come Libri all'Auditorium Parco della Musica di Roma, un evento in occasione del quale hanno arrangiato ed eseguito a cappella alcuni brani del repertorio di Bertolt Brecht, alternandosi sul palco con l’attore Luigi Lo Cascio.Dopo un altro anno di lavoro, nell’estate del 2018 Le Mani Avanti entrano in studio per registrare il loro primo disco, “Martedì”, attualmente disponibile in tutte piattaforme digitali.Nel 2019 partecipano per la prima volta all’iPop Festival e a luglio dello stesso anno vengono chiamati a partecipare al Napoli Teatro Festival, e sono la prima formazione corale a cappella a venire selezionata nella sezione musicale del festival. A inizio 2020, il Covid determina un parziale e lungo stop dell’attività del coro, il quale cerca ugualmente di rimanere attivo a distanza. Durante la primavera 2021 pubblicano su tutte le piattaforme digitali “Hot Knife”, cover a cappella del brano di Fiona Apple, realizzata interamente grazie a registrazioni effettuate con solo i cellulari. Anche il relativo videoclip viene realizzato dai coristi in autonomia, e il risultato è una testimonianza forte di quei mesi di lockdown e di distanza interpersonale.Nell’estate del 2023 il coro è stato chiamato ad aprire il concerto di Fabrizio Bosso al Tolfa Jazz Festival, e un anno fa sono tornati in sala d’incisione per registrare nuove tracce che a breve verranno pubblicate su tutte le piattaforme digitali.