NOTTE DEI SERPENTI, AL VIA, DA DOMANI LE PROVE ALL'IPOGEO

Da domani pomeriggio, Teramo diventerà palcoscenico diffuso delle prove e delle attività che porteranno all’appuntamento con “La Notte dei Serpenti”, l’evento ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi e realizzato con il finanziamento della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Comune di Pescara.

Questo, grazie al percorso di collaborazione avviato da tempo tra l’Amministrazione Comunale e il Maestro Melozzi, all'interno del quale quest'ultimo ha portato la musica tradizionale abruzzese nei nidi teramani.

Le prove prenderanno il via all'Ipogeo, con il coro femminile impegnato da domani al 7 Luglio dalle 15:00 alle 20:00. Sempre all'Ipogeo, dal 10 al 16 luglio, si eserciteranno l'orchestra, dalle 10:30 alle 13:30, e il coro dalle 16:00 alle 20:00.

"Siamo particolarmente emozionati di ospitare in città le prove della Notte dei Serpenti, che tornano a Teramo coinvolgendo i principali spazi della città - sottolinea il Sindaco Gianguido D'Alberto - come ho già avuto modo di evidenziare, infatti, la musica e le tradizioni locali rappresentano le radici della nostra identità culturale e come tali vanno valorizzate e trasmesse alle nuove generazioni. E questo appuntamento rappresenta una straordinaria occasione in questa direzione". Nei prossimi giorni sarà ufficializzato l'intero calendario delle prove, che interesseranno diverso spazi e luoghi della città, fino all'evento conclusivo in piazza Martiri. Le prove, che inizieranno domani all'Ipogeo, saranno aperte al pubblico, con ingresso gratuito. Ma sarà necessaria la prenotazione per i gruppi per una questione organizzativa e di sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i seguenti numeri: 0861 250873 / 338 3901759